حكومة غزة: انسحاب الآليات الإسرائيلية بعد توغلها شرق غزة

أعلنت الحكومة في قطاع غزة، الاثنين، انسحاب آليات عسكرية إسرائيلية بعد وقت قصير من توغلها بشكل محدود في شارع"صلاح الدين" جنوب شرق مدينة غزة.

وخلا وقت وجيز، قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل الأناضول نسخة منه:"جرى توغل بضع دبابات وجرّافة لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك". وتابع:"الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة".

وذكر المكتب الحكومي أن"هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع". ومنذ 24 يومًا يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. headtopics.com

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