حكم الصلاة في الطائرة والمصعد دون طهارة أو استقبال القبلة

وأكد أنه يتم الإنفاق من مال هذا الكبير ومستلزماته، وأيضًا يزكي هذا المال ولا يجوز له أن يتصدق منه أو يهب منه.كشف الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن أحكام الصلاة في الطائرة والمصعد وذلك ردا على سؤال المذيع بشأن ما يفعله شخص إذا احتجز داخل مصعد لمدة 10 ساعات أو أكثر وليس لديه ماء ويجهل القبلة.وتابع:" إذا كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها فيصلي على حسب حاله حتى لو بغير قبلة أو غير طهارة، ولا يترك الصلاة حتى ينتهي وقتها".

