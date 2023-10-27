حقيقة رمي حمدالله لقميص الاتحاد أرضًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وهو يُلقي بقميص نادي الاتحاد على الأرض بعد مباراة الحزم أمس في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.

الإعلامي الرياضي منار شاهين، نشر الفيديو الحقيقي عبر حسابه في منصة “إكس” قائلًا: “هام وللتوضيح، النجم المغربي قام بإعطاء قميصه لأحد الصغار في الملعب بعد نهاية المباراة، ولم يقم برميه على الأرض بعد تداول أحد المقاطع بشكل واسع أمس”.ويتعرض النجم المغربي لانتقادات كبيرة من الجماهير، وذلك بعدما لم ينجح في التسجيل في 4 مباريات متتالية مع الاتحاد، للمرة الأولى في مسيرته مع العميد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وشارك حمدالله كبديل عند الدقيقة 67 في مباراة الاتحاد ضد الحزم بالأمس، إلا أنه لم ينجح في ترك بصمته، واستمر في الغياب التهديفي، الأمر الذي عرضه لانتقادات قوية من الجماهير. وكان عبدالرزاق حمدالله قد سجل 5 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضمن منافسات دوري المحترفين، بواقع 3 بقميص النصر في 4 لقاءات، وثنائية مع الاتحاد في مواجهة واحدة. headtopics.com

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