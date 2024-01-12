حفظ السر وأهميته في العلاقات الاجتماعية

قيل في المثل الشعبي «سرّك في بير»، وفي آخر قيل «البيوت أسرار»، ويقول الفنان السعودي خالد عبدالرحمن في إحدى أغنياته معاتباً الطرف الآخر «أصبحت بالسر فضّاح»، ويعدُّ حفظ السر من الأمور المهمة والصفات الحميدة في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، فالثقة هي التي تقرِّب الأشخاص وتطيل علاقاتهم، وفي النقيض يعتبر إفشاء الأسرار من الصفات غير الحميدة والمستهجنة؛ التي تسبب المشكلات وتزيد الخلافات الاجتماعية وتؤرق حياة الناس





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