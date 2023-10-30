حصيلة قتلى غزة تتصاعد.. هذا ما حصدته غارات إسرائيل

في بيان لها أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 329 فلسطينيا منذ يناير بينهم 121 منذ السابع من هذا الشهر.

وكشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قطع الاتصالات وعن قطاع غزة، تسبب في إعاقة عمل فرق الإسعاف في القطاع؛ لأن المواطنين لا يستطيعون الاتصال بالرقم المخصص للحصول على الخدمة.لأصوات القصف، وبناء على ذلك تحاول مركبات الإسعاف التحرك باتجاه مصدر الصوت، وإنقاذ حياة الجرحى والمصابين، ما أمكن ذلك".في بيان لها أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 329 فلسطينيا منذ يناير بينهم 121 منذ السابع من هذا الشهر.

وكشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قطع الاتصالات وعن قطاع غزة، تسبب في إعاقة عمل فرق الإسعاف في القطاع؛ لأن المواطنين لا يستطيعون الاتصال بالرقم المخصص للحصول على الخدمة.لأصوات القصف، وبناء على ذلك تحاول مركبات الإسعاف التحرك باتجاه مصدر الصوت، وإنقاذ حياة الجرحى والمصابين، ما أمكن ذلك". headtopics.com

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