حشود غاضبة تقتحم مطاراً في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيلية.. وموسكو تتدخل

ودخل المتظاهرون -المنددون بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني- مبنى الركاب ووصلوا مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين رحلات الوصول والمغادرة.

وذكرت هيئة الطيران الروسية في بيان لها أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.وبدورها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات في محج قلعة عاصمة الجمهورية -ذات الأغلبية المسلمة- أغلقوا المطار أمام حركة الملاحة الجوية، بعدما اقتحم العشرات المطار إثر سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل.

ودخل المتظاهرون -المنددون بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني- مبنى الركاب ووصلوا مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة إزفستيا الروسية وقناة"آر تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه"في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع" مؤكدة أن قوات الأمن وصلت المكان. headtopics.com

وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الطيران أن جميع الطائرات المتجهة إلى محج قلعة تم تحويلها إلى مطارات أخرى. وفي رد فعل لتل أبيب، قال مكتب رئيس الحكومة إنه يتابع مع الخارجية ورئاسة الأمن القومي تطورات الأحداث في داغستان، مضيفا أن إسرائيل تتوقع من سلطات تطبيق القانون الروسية الحفاظ على سلامة جميع المواطنين الإسرائيليين واليهود أينما كانوا.

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