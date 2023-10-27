حسابات الكونغرس الأرجنتيني الجديد تتعقّد في ظل ثقل اليمين المتطرف

https://aawsat.

أمام هذا المشهد السياسي، الذي يزداد تعقيداً بغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يبقى التساؤل السائد هو: إذا كان ماسّا سينجح في إبعاد شبح وصول «بولسونارو أرجنتيني» إلى الرئاسة فكيف سيكون عليه هذا المشهد في حال وصوله؟

وفي غضون ذلك، تستقطب الانتخابات الأرجنتينية اهتماماً غير مسبوق في البلدان المجاورة، ولا سيما في البرازيل، حيث تتابع حكومة الرئيس اليساري «لولا» (لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) بقلق احتمالات وصول «نسخة أرجنتينية» يمينية متطرفة من الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو إلى الرئاسة في «البلد الجار» والحليف، وهو ما يهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي الإقليمي الذي يجهد «لولا» لترجيح كفة القوى اليسارية والتقدمية فيه. headtopics.com

من جهة ثانية، لا تخيم فقط مسألة العلاقة التاريخية بين الدولتين «الجارتين» على طبيعة العلاقة الثنائية الحالية، بل تمتد إلى خلافات أخرى أساسية، منها على سبيل المثال السياسة الخارجية، وفي طليعتها مسألة التعامل مع روسيا.

ترحيب حار بالنتائجبعدها، ولدى توالي إعلان نتائج الانتخابات، علّق السفير الألماني في وارسو رولف نيكل - الذي كان هو نفسه قد غدا هدفاً لتهم «القانون والعدالة» وهجماته - فقال بارتياح وسعادة لقناة ألمانية: إن «الناخبين في بولندا خلقوا ربيعاً في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)». headtopics.com

وحقاً، نقلت مجلة «بوليتيكو» عن دبلوماسي أوروبي قوله: إن نتائج الانتخابات البولندية «يجب أن تؤدي إلى عمل أكثر سلاسة داخل الاتحاد الأوروبي يعكس أسس الاتحاد وقيمه، خاصة لجهة المسؤولية والتضامن». وأردف الدبلوماسي للمجلة: إن «رفض سياسات الأحزاب اليمينية المتشددة يجب أن يكون مثالاً للآخرين، على أمل أن يدفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح أقوى في وجه التهديدات الجيو سياسية».

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

جونسون يطالب البيت الأبيض بتقديم تقرير حول الأموال المقدمة لأوكرانياأعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن الإدارة الأمريكية لم تطلع الكونغرس على الهدف النهائي للولايات المتحدة من النزاع في أوكرانيا. اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةخسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت خسوف جزئي: ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل اقرأ أكثر ⮕

اعتقال نحو 50 ناشطا لتأييدهم فلسطين داخل الكونغرس الأمريكيأعلنت حركة IfNotNow اليهودية الأمريكية أنه تم اعتقال حوالي 50 متظاهرا مؤيدا لفلسطين ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط في مباني مكاتب الكونغرس الأمريكي، حيث يُحظر تنظيم الاحتجاجات. اقرأ أكثر ⮕

الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدمحافظ المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم اقرأ أكثر ⮕

الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف العالمي أمام فرنسا والبرازيلحافظ المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا اقرأ أكثر ⮕

جعجع يطالب الحكومة بنشر الجيش على الحدود مع إسرائيلتأتي دعوة جعجع في ظل انقسام سياسي حول التطورات في الجنوب، ومعارضة قوى لبنانية من خصوم «حزب الله» انخراطه في المعارك. اقرأ أكثر ⮕