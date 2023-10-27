حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه إمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.وتابع حساب المواطن ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وأضافت أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل واحدًا مما يلي:عقد إيجار موثق من

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