حزب تركي معارض يهاجم الحكومة ويدعوها لوقف 'دعم الاحتلال' (شاهد)

وقال الرئيس التركي أمام جمع غفير من الجماهيرإن الاحتلال لم يكن ليصمد 3 أيام لولا دعم الولايات المتحدة والغرب.سياسةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيليواشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"

'الجبير' يناقش مع وفد البرلمان الأوروبي دعم كافة الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات آمنةسبق .. التفاصيل وأكثر

'المجلس العربي' يستصرخ ضمير العالم لوقف عدوان الاحتلال على غزة

ALYAUM: بسبب دعم الاحتلال.. تأييد الأمريكيين العرب لبايدن يتراجع إلى أدنى مستوىبسبب دعم الاحتلال.. تأييد الأمريكيين العرب لبايدن يتراجع إلى أدنى مستوى

العدالة والتنمية: استهداف مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية في غزة عمل وحشيوصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية بالعمل 'الوحشي'.

الاحتلال يهدد بمهاجمة حزب الله اللبناني بعد الانتهاء من 'حماس'

رفضًا للعدوان على غزة.. الأردن يستدعي سفيره من دولة الاحتلالقررت الحكومة الأردنية اليوم استدعاء السفير الأردني في دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة.

