حزب الله يقول إنه دمر مسيرة إسرائيلية وإسرائيل تشكك

وقال في بيان "ردا على ذلك، ضرب الجيش الخلية الإرهابية التي أطلقت الصاروخ وموقع الإطلاق"، دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء الإطلاق.وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه أسقطوا المسيرة فوق قريتين على الجانب اللبناني من الحدود، وأضاف أن الصاروخ "أصابها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

