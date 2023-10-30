حزب الله: الحاضر-الغائب في المعركة

الاستقطاب قدر هذه المنطقة في العقد الأخير، حتى معركة طوفان الأقصى التي استطاعت توحيد الاهتمام والمواقف بين الأغلبية الساحقة فيها ما زالت غير قادرة على توحيد النظرة لموقف إيران والأطراف المحسوبة عليها من المعركة، وفي مقدمتها حزب الله.، وهناك في المقابل من يرى بأنه لم يقدم شيئاً سوى"رفع العتب" بالنظر للمعركة وتداعياتها. وكما هو حال معظم حالات الاستقطاب، فالحقيقة ليست هنا ولا هناك وإنما في مكان ما بينهما.

في القراءة السياسية والميدانية، كان حزب الله هو من بدأ رسائل الاشتباك مع الاحتلال حين قصف ثلاثة مواقع له في مزارع شبعا المحتلة صباح اليوم التالي للحرب (الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر)، فيما قرئ على أنه"رسالة تضامن" مع المقاومة الفلسطينية. بعد ذلك، وفي إطار الردود المتبادلة تصاعد الموقف تدريجياً لاستهداف مواقع للطرفين سقط فيها قتلى من جنود الاحتلال وشهداء من الحزب والمدنيين

ثمة ما يثير حذر حزب الله من مغبة الانخراط الكامل أو حتى الواسع في المعركة، في مقدمتها الحسابات الداخلية المرتبطة بالاستقطاب في لبنان وأوضاعه الاقتصادية والسياسية، وإن كان البعض يرى أن حالة الاستقطاب فيما يتعلق بالمعركة الحالية أقل مما كانت عليه في مواجهات وحروب سابقة. headtopics.com

ولذلك، كانت ثمة مؤشرات على عدم تحمّس الحزب لرفع مستوى انخراطه في المعركة والحفاظ على المستوى الحالي أطول مدة ممكنة. ومن مؤشرات ذلك إرسال رسائل من أطراف أخرى محسوبة على إيران مثل الصواريخ والمسيّرات التي أطلقت من اليمن واستهداف القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق.

وهنا يطرح السؤال: ماذا لو أجّل الاحتلال هجومه البري كثيراً أو حتى أخرجه من حساباته بالكامل مرحلياً مستمراً بقتل المئات من سكان غزة يومياً، ما العمل حينها؟ يبدو أن كتائب القسام قد وضعت ذلك في حسبانها، ولذلك بدأت بالمناورة والمبادرة في خطوات مثل اقتحام قاعدة زيكيم ومعبر إيرز وتوسيع نطاق القصف الصاروخي وأثره. فماذا عن حزب الله؟ headtopics.com

ثمة من يرى ويؤكد بأن هناك حالة تنسيق دائم وكامل بين غزة والضاحية الجنوبية وأن المستوى الحالي من انخراط حزب الله في المعركة متفق عليه و/أو مرضي عنه، وهو أمر تناقضه التصريحات المتكررة لعدد من قيادات حماس ركزت على فكرة شكر الحزب على ما قدم ومطالبته بالمزيد، وآخرها خطاب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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