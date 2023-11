حريق يطال القسم اليهودي من مقبرة في فيينا.. والسلطات تفتح تحقيقا

وقالت الشرطة إن حريقا اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في الجزء اليهودي من مقبرة فيينا ألحق أضرار بقاعة مخصصة للمناسبات، مضيفة أنه تمت كتابة رموز"معادية للسامية" بالطلاء على الجدران.وأفادت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس عن فتح"تحقيق" في الحادث لتبين ما إذا كان متعمدا.وأضاف على منصة اكس"لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا (...) آمل أن يتم كشف الجناة بسرعة".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARABI21NEWS: أمريكي يقتل طبيبة مسلمة 'طعنا' في هيوستن والسلطات تفتح تحقيقاصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: غارة إسرائيلية تحوّل مخيم جباليا إلى مقبرة جماعية (صور)غارة تحوّل وسط مخيم جباليا في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: حريق ضخم يهدد آلاف السكان في جنوب كاليفورنيا الأمريكيةأمرت السلطات الأمريكية في كاليفورنيا يوم الثلاثاء أكثر من 5 آلاف شخص يقطنون منطقة ريفية في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع يوم الاثنين وأججته رياح عاتية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: القصف لاإسرائيلي يطال المركز الثقافي الأرثوذكسي في غزةقصفت القوات الإسرائيلية المركز الثقافي الأرثوذكسي في قطاع غزة

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: القصف الإسرائيلي يطال المركز الثقافي الأرثوذكسي في غزةقصفت القوات الإسرائيلية المركز الثقافي الأرثوذكسي في قطاع غزة

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: باكستان تفتح مراكز احتجاز للافغان قبل ترحيلهمتفتح السلطات الباكستانية الأربعاء مراكز احتجاز في جميع أنحاء البلاد لاستقبال مئات آلاف الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدهم.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕