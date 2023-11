حركة النهضة تجدد إدانة العدوان على قطاع غزة بعد مجزرة جباليا

ودعت"حركة النهضة المجتمع الدولي إلى وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني الأعزل وحماية المدنيين والأطفال والنساء وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية والجهود الإغاثية. وقالت الحركة في البيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته الإرهابية وجرائمه البشعة ضد المدنيين في قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي للمناطق السكنية، مستهدفا مئات الآلاف من المدنيين، جلهم من الأطفال و النساء، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي.

وذكر البيان بمجزرة مخيم جباليا الذي أسفر عن استشهاد وإصابة 400 شخص، إضافة إلى تعمد استهداف محيط أغلب المستشفيات ومنها المستشفى الأندونيسي الذي يضم المرضى والجرحى وآلاف الفارين من جحيم القصف العشوائي لجيش الكيان المحتل الذي يواصل حصار المعابر ويمنع دخول المساعدات الانسانية والإغاثية.سياسة

