حرس الحدود بجازان يقبض على 4 «مخالفين» لمحاولتهم تهريب 80 كيلوجراماً من «القات»

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أكثر:

OKAZ_online »

حرس الحدود بجازان يُسقط 4 مخالفين لمحاولتهم تهريب 80 كيلوجرامًا من القات المخدرسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدرصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

عسير: إحباط تهريب 180 كيلوجراماً من «القات»أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (180) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

حرس الحدود يحبط تهريب 125 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

جازان: القبض على 7 «مخالفين» لتهريبهم 96 كيلوجراماً من «القات»قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (96) كيلوجراماً من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

عسير: إحباط تهريب 125 كيلوغراماً من «القات»أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (125) كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕