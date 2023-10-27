حرس الحدود بجازان يُسقط 4 مخالفين لمحاولتهم تهريب 80 كيلوجرامًا من القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لمحاولتهم تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص..

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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حرس الحدود يحبط تهريب 125 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدرصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

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عسير.. القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 88 كيلوجرامًا من القاتعسير.. القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 88 كيلوجرامًا من القات اقرأ أكثر ⮕