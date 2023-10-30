حرب غزة: اقتحام مراكز المساعدات التابعة للأمم المتحدة في غزة

اقتحم آلاف الفلسطينيين مركز المساعدات التابع للأمم المتحدة في غزة يوم السبت، مع استمرار الحصار والغارات الجوية الإسرائيلية.منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تقييد دخول معظم المساعدات إلى قطاع غزة، ولم يُسمح إلا بدخول القليل منها.

اقتحم آلاف الفلسطينيين مركز المساعدات التابع للأمم المتحدة في غزة يوم السبت، مع استمرار الحصار والغارات الجوية الإسرائيلية.منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تقييد دخول معظم المساعدات إلى قطاع غزة، ولم يُسمح إلا بدخول القليل منها.

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حرب غزة: هل يحمي القانون الدولي الصحفيين في قطاع غزة؟حرب غزة: إسرائيل قتلت 24 صحفياً في غزة على الأقل اقرأ أكثر ⮕

الأونروا تحذر من 'فوضى' في غزة بعد نهب مخازن مساعداتحذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من 'فوضى' بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع ويأخذون الطحين والمؤن. اقرأ أكثر ⮕

«الأمم المتحدة» تفقد الاتصال بموظفيها في غزةجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (السبت) دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل توصيل المساعدات، مؤكداً أنه فوجئ بتصعيد إسرائيل القصف على غزة. اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش: فاجأني التصعيد غير المسبوق للقصف في غزةأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شعوره بقلق بالغ على موظفي الأمم المتحدة في ظل انقطاع الاتصالات في غزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد «خطأ تقني»... العراق يعدّل تصويته بالأمم المتحدة بشأن الهدنة في غزةطالب العراق بتغيير تصويته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس (الجمعة)، من «الامتناع» عن التصويت لصالح قرار يدعو إلى هدنة في غزة إلى «مؤيد». اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن غزة 'في أقرب وقت ممكن'قال دبلوماسيون إن الإمارات طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع 'في أقرب وقت ممكن' بشأن العمليات البرية الإسرائيلية في غزة، بحسب ما نقلت وكالة 'رويترز'. اقرأ أكثر ⮕