حرب غزة: ماذا نعرف عن انفجاري طابا ونويبع في مصر قرب الحدود مع إسرائيل وغزة؟

بعد عدة ساعات من وقوع انفجارين متتالين في جنوبي سيناء بمصر، بالقرب من الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، أعلن الجيش المصري في بيان مقتضب أن التحقيقات أظهرت سقوط طائرتين مُسيَّرَتين، قادمتين من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة.
وتقع مدينة طابا على الحدود الشرقية لمصر، وتربطها حدود برية بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وتبعد أكثر من 200 كليو متر عن مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة. في المقابل، تساءل البعض عما إذا كان الانفجار قد وقع بسبب "إطلاق خاطئ لصاروخ من قطاع غزة" أو ربما صاروخ أطلق "من اليمن باتجاه إسرائيل".في الوقت نفسه، نشرت قناة القاهرة الإخبارية – المقربة من السلطات في مصر - نقلاً عما سمَّته "مصدراً سيادياً"، قوله إن مصر "تحتفظ بحق الرد، وإن كل الخيارات مفتوحة"، بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ.قبل ظهر الجمعة، أعلن المتحدث العسكري المصري أن سبب الانفجار هو سقوط طائرة موجهة بدون طيار، وصفها بأنها "مجهولة الهوية".
وفي وقت لاحق مساء الجمعة، أصدر الجيش المصري بياناً آخر، ذكر فيه أن الانفجارين كانا بسبب سقوط طائرتين مُسيَّرتين قادمتين من جنوب البحر الأحمر، إلى الشمال، إحداهما استُهدفت خارج المجال الجوي المصري، قبل أن يسقط جزء من حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بمدينة نويبع، بينما سقطت الأخرى في مدينة طابا.ويعتقد العميد متقاعد صفوت الزيات أن التوصل لتفسير قاطع بشأن من أطلق هذه الطائرات ربما يستغرق وقتا، ويقول "ربما يجري تحقيق مشترك بين الجيش المصري والإسرائيلي، فهناك تعاون مستمر بين الطرفين". headtopics.com
بعد عدة ساعات من هذا البيان، عاد أدرعي للتأكيد على أن الطائرات الإسرائيلية تمكنت من اعتراض ما سمته "أهدافاً معادية" كانت في المنطقة، مضيفاً أن تلك الأهداف لم تشكل أي تهديد على المواطنين. بعدها، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن الطائرات المُسيرة التي ضربت مصر أطلقتها "حركة أنصار الله اليمنية على إسرائيل".