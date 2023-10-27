حرب غزة: 'إذا مُنعنا من النظر في أعين التاريخ، فنحن محكوم علينا بتكراره'

واصلت الصحف البريطانية تغطية الحرب في قطاع غزة، ومن بينها صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً لغابي هينسليف بعنوان " إذا مُنعنا من النظر في أعين التاريخ خلال هذه الحرب، فنحن محكوم علينا بتكراره".

هذا الأسبوع، اتهم جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، المنظمة بشدة بأنها أصبحت "وصمة عار على جبين الإنسانية" بعد تصريحات أمينها العام، التي رأى فيها تبريراً لما قامت به حماس، وتصريحاته التي قال فيها إن هذه الخطوات جاءت بعد "56 عاما من الاحتلال الخانق". وبعبارة أخرى، فإن التاريخ مهم؛ وربما يكون الأمر كذلك بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث يتتبع البعض جذور الصراع إلى الكتاب المقدس.

معاناة الماضي لا تعفي أي فرد من المسؤولية الأخلاقية عن أفعاله، ولكن أولئك الذين لا يستطيعون النظر إلى تاريخهم في أعينهم، محكوم عليهم في كثير من الأحيان بتكراره. إذا لم يكن من الممكن السماح لمنظمة تأسست على التعلم من الماضي أن تقول ذلك، فمن يحق له؟وإلى صحيفة "جيروساليم بوست" ومقال للصحفي يوناه جيرمي بوب بعنوان "خطاب غانتس يكشف مستور خطة إسرائيل في التعامل مع غزة". headtopics.com

وهو بالطبع لم يقل هذه الكلمات الصريحة، لكنه قال إنه كان في المركز ويوافق على كل قرارات الحكومة فيما يتعلق بالحرب – وقد امتنعت الحكومة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً عن إصدار الأمر بغزو مضاد لغزة. وقد تبين في النهاية أن هذه الإشارة غير دقيقة، حيث تم تأجيل الغزو البري لأسابيع، وأوضح غانتس أن محاولة إنقاذ الرهائن لم تكن مجرد مسألة تكتيكية، بل اعتباراً استراتيجياً.

ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان غانتس والحكومة يعتقدون أن الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب سينتظرون المدة التي قرر الجيش الإسرائيلي انتظارها لحين الدخول البري للعودة إلى ديارهم أو البدء في الاحتجاج على سياسة الحكومة. headtopics.com

إحدى العبارات المفضلة لدى كير ستارمر هي أنه كلما رأى مشكلة، يُقدم على إصلاحها، وليس "التجول حولها". باستثناء اليوم، عندما واجه تحدياً خطيراً لقيادته، أثناء الأسئلة في مجلس العموم حول الصراع بين إسرائيل وحماس، بدا لي وكأنه يرتدي حذاء المشي.

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