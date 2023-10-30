حرب غزة: المنظومة الصحية في القطاع 'على شفا كارثة' ومخاوف من تفشي الأوبئة

حذر الدكتور أشرف القدرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من أن المنظومة الصحية في القطاع باتت على شفا الانهيار، في ظل وجود آلاف الجرحى والمرضى ونقص الوقود.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد قال في، بيان رسمي، إنه تسلم يوم الأحد من نظيره المصري 10 شاحنات تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية عبر معبر رفح البري الحدودي . وأضاف: "المنظومة الطبية انهارت من الأساس، لكن الكوادر الطبية تعمل بالإمكانيات المتاحة، وهناك حاجة ضرورية للوقود، حتى لا تتوقف الخدمات الطبية بشكل كامل".
وتابع: "جروح المصابين غائرة جدا وتحتاج إلى الكثير من الوقت لتضميدها، وكذلك إلى مضادات حيوية ومتابعة سريرية مكثفة". كانت وزارة الصحة في غزة قد صرحت، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد بأن حصيلة الأطباء الذين قتلوا منذ بداية الحرب الحالية وصل إلى 116 طبيباً، وبأن 25 سيارة إسعاف دُمرت، بالإضافة إلى استهداف 57 مؤسسة صحية.وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، من أن "القطاع قد يشهد كارثة صحية إذا استمر الحال كما هو عليه". headtopics.com
وأضاف: "تفتقر هذه الأعداد من النازحين إلى المياه والنظافة الشخصية" وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة وانتشار أوبئة وأمراض معدية. كما أكد القدرة لبي بي سي أن "الأمراض الجلدية والأمراض المعدية والجدري المائي والإسهال والإنفلونزا" انتشرت بين النازحين في المدراس والمستشفيات.