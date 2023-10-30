حرب غزة تتسبب في تصدع داخل أغلبية ماكرون وسلطة زعيم حزب العمال البريطاني

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون منذ بدء الحرب على غزة في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري للحفاظ على موقف متوازن بين التضامن مع إسرائيل والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، يعبّر المسؤولون في الأغلبية الرئاسية عن خط آخر، وهو الدعم المتواصل لتل أبيب.

وأشارت لوموند إلى أن هذا الخط"لا يتوافق مع تنوع الآراء داخل الأغلبية الحاكمة، ولا مع الخط الدبلوماسي التاريخي لفرنسا، الذي هو اليوم خط رئيس الجمهورية".وأوضحت أن جلسة النقاش التي شهدتها الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الاثنين الماضي حول الوضع في الشرق الأوسط سلّطت الضوء على الانقسام الذي يسود داخل مجموعة الأغلبية الحاكمة.

وأظهر بعض النواب في معسكر الرئيس دعماً ثابتاً لإسرائيل، واعتبروا أن"لهم الحق في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحييد جميع إرهابيي حماس". في حين حذّر ماكرون من القاهرة إسرائيل من “غزو بري واسع النطاق”، من المرجح أن يضاعف عدد الضحايا المدنيين. headtopics.com

كير ستارمر، التي تواجه تهديداً من نواب المقاعد الأولى في البرلمان الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، على خلاف زعيمهم. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة من النواب في المقاعد الأولى بالبرلمان البريطاني تحدّوا موقف ستارمر من الحرب على غزة وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال ستارمر إنّ إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والتأكد من عدم قدرة حماس على شن هجوم مشابه لما قامت به في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي، ودعا إلى توقف إنساني للحرب، والسماح بالماء وغير ذلك من الإمدادات الضرورية لكي تدخل قطاع غزة. headtopics.com

عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبن بلانت لـTRT عربي: يجب على بريطانيا الضغط على إسرائيل من أجل التزام القانون الدولي، وإذا لم تغير لندن سياستها تجاه تل أبيب فستكون مشاركة لها في جرائمهاوأصدر الرافضون لموقف زعيم حزب العمال بيانات تحدّوا فيها موقفه. وجاء الانقسام في صفوف العمال بعد يوم من انضمام عمدة لندن صادق خان إلى عمدة مانشستر أندي بيرنهام وزعيم حزب العمال في اسكتلندا أنس سروار، الذين طالبوا بوقف إطلاق النار.

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