حرب غزة تُعيد أحاديث السياسة لطاولات المقاهي المصرية

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النقاش في هذا المقهى تطرق إلى مشاهد القتل والدمار في غزة، وردود الفعل الغربية مما يحدث للفلسطينيين في القطاع، ليتطرق الحديث عن الهدف من هذه الحرب، والمتسبب فيها، بالإضافة إلى نقاشات حول مخططات التهجير إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية.

ويقول أحد العاملين في المقهى: «اعتدنا على هذه الأجواء منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة». ورغم هذا التراجع النسبي في الاهتمام بكرة القدم، فإن موقف اللاعب الدولي ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من الحرب أثار جدلاً بين رواد أحد المقاهي في حي شبرا الشعبي (شمال القاهرة)، إذ انتقده أحدهم بالقول: «إن موقفه باهت من الحرب، ونصرة الفلسطينيين»، بينما جادله آخر بالقول: «إن صلاح لاعب محترف، وكلامه محسوب، وقد يؤثر على مسيرته الاحترافية». headtopics.com

في مصر المقاهي المحلات مشغلين الجزيره او اي قناه شغاله بث مباشر علي غزهكلام الناس في المواصلات في الشارع في كل حته عن غزه واهلهاورأت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، أنه من المنطقي «تراجع الاهتمام بالمباريات مقابل قضية تمس الوعي القومي لملايين المصريين».

انطلقت في العاصمة السنغالية داكار، اليوم (الجمعة)، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لحركة «صحراويون من أجل السلام»، بالتعاون مع المركز الأفريقي للمعلومات الاستراتيجية، وبحضور مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين، وقادة سابقين من ثلاث قارات. headtopics.com

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، حسبما أعلنت حركة «صحراويون من أجل السلام»، التي تقدم نفسها على أنها «قوة سياسية ناشئة تمثل الصحراويين، الذين لا يتفقون مع الطرح السياسي لجبهة (البوليساريو)». وتقول الحركة إنها «تهدف إلى تقريب مواقف صحراويي أقاليم المغرب الجنوبية، وصحراويي مخيمات تندوف من أجل حل سلمي لنزاع الصحراء».

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