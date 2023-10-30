حرب غزة: فيديو يظهر دبابة تطلق النار على سيارة على طريق صلاح الدين جنوب مدينة غزة

Play video, "", المدة 0,20تحققت بي بي سي من هذه اللقطات التي تظهر دبابة على طريق صلاح الدين جنوب مدينة غزة في وقت سابق. يبدو أن إطلاق النار على سيارة يعقبه انفجار.

وأفاد مراسل بي بي سي نيوز عربي في غزة عدنان البرش بتراجع الدبابات الإسرائيلية بعدما قطعت الطريق الرئيسي - طريق صلاح الدين- بين شمال القطاع وجنوبه. طريق صلاح الدين هو الطريق البري الوحيد الذي يربط جميع محافظات قطاع غزة شمالا من بلدة بين حانون حيث يتواجد معبر بيت حانون - ايريز على الحدود الإسرائيلية الشمالية وصولاً إلى محافظة رفح حتى معبر رفح على الحدود المصرية

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دبابات إسرائيلية تقطع الطريق الرئيسي بين شمال قطاع غزة وجنوبهدخلت دبابات إسرائيلية، اليوم الإثنين، حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت طريق صلاح الدين الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه. اقرأ أكثر ⮕

دبابات إسرائيلية تقطع الطريق الرئيسي بين شمال قطاع غزة وجنوبهدخلت دبابات إسرائيلية، اليوم الاثنين، حياً على أطراف مدينة غزة، وقطعت طريق صلاح الدين الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه. اقرأ أكثر ⮕

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