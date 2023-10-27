حرب غزة: ما هي الكيبوتسات وما الدور الذي لعبته في إقامة دولة إسرائيل؟

في أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس على عدد من التجمعات السكانية والقواعد العسكرية والمدن الإسرائيلية في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترددت كلمة "كيبوتس" في نشرات الأخبار للإشارة إلى نوع من التجمعات السكانية التي اجتاحها مقاتلو حماس مثل كفر عزة وحوليت وبئيري.شهدت فلسطين منذ القرن التاسع عشر عدداً من موجات الهجرة اليهودية المحدودة لكنها تسارعت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع تأسيس الحركة الصهيونية التي كان محور نشاطها إقامة دولة لليهود في فلسطين.

أما الموجة الثانية من الهجرات فكانت ما بين عامي 1904 و1914 وبلغ مجموعها ما بين 35 إلى 40 ألف يهودي روسي، أغلبهم أصحاب توجهات اشتراكية وخلال هذه الفترة ظهرت أولى التجمعات الزراعية التعاونية اليهودية التي تعرف باسم الكيبوتسات.

الأسس التي أقيمت عليها الكيبوتسات جوهرها بناء مجتمعات زراعية ذاتية الإدارة تعتمد على الملكية الجماعية لأدوات الإنتاج وتنعدم فيها جميع أشكال الملكية الفردية ويجري فيها تقاسم عائدات الإنتاج بالتساوي بين أفراد المجتمع الزراعي الصغير. headtopics.com

لعبت الكيبوتسات دوراً كبيراً في المشروع الصهيوني لإقامة دولة لليهود في فلسطين، حيث قامت بتنظيم المهاجرين اليهود الجدد في تجمعات زراعية، وتدريبهم على العمل في الحقول، والمزارع التابعة لها، وتوفير المأوى والطعام وتهيئتهم للاندماج في المجتمع الإسرائيلي.وفي مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كان المتطوعون اليهود من مختلف أرجاء العالم يتقاطرون على هذه الكيبوتسات للعمل فيها دون مقابل بغرض معايشة تجربة العمل التعاوني والتمتع بالمزايا التي توفرها الكيبوتسات.

ظهرت فكرة إقامة التعاونيات الزراعية في الأوساط الصهيونية في أواخر القرن التاسع وقد تجسدت أول تجربة عملية لهذه الفكرة عبر إقامة كيبوتس "دغانيا" على ضفاف بحيرة طبريا عام 1910. كان عدد أفراد المجموعة 12 شخصاً، أغلبهم في العشرينيات من العمر وضمت 10 رجال وامرأتين. وغيرت المجموعة اسم التعاونية من كيبوتس أم جوني إلى الاسم العبري "دغانيا" لاحقاً. headtopics.com

نجحت تجربة كيبوتس دغانيا وأثمرت جهود القائمين عليه بعد استصلاح الأراضي الخصبة لكن غير المستثمرة التي أقيم عليها. وبعد ثلاثة عقود من الزمن كان الكيبوتس يضم 60 منزلاً حديثاً، وعدداً من المرافق العامة بدلاً من الأكواخ التي كان يعيش فيها مؤسسوه في بداية الأمر.

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