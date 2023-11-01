حرب غزة: 'تصّدع' علاقات الطائفتين المسلمة واليهودية، والنجمة الصفراء 'استفزاز رخيص'

وتشير إلى أنها في الأسبوع الماضي "دُعيت إلى تجمع خاص استضافته امرأة يهودية وأخرى مسلمة. وكان اللقاء في حرم كنيسة وستمنستر في لندن في قاعة (القدس) التي تحمل اسما مناسبا".وأشرن إلى أن "العلاقات تُختبر خلال الأوقات العصيبة، وأضفن: "نحن الآن بحاجة إلى إظهار الصداقة والتضامن والثقة" أكثر من ذي قبل.
وروت "عائشة" كيف أخبرتها صديقة يهودية مقربة أنها "طلبت من كنيسها الصلاة من أجل شعب غزة ودعت إلى وقف إطلاق النار". وأضافت أن "رسالة جميع نصوصنا المقدسة واحدة، وهي: أحب جارك. فلو كانت النساء موجودات على الطاولة، لما وصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه الآن".
وتشير الصحيفة إلى فرق جوهري بين "المذبحة التي ارتكبتها حماس.. والمجازر التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم.. خلال الحرب العالمية الثانية". وتنحي الصحيفة باللوم في ذلك على "فشل" رؤساء جهاز الأمن في مهمتهم"، والحكومة ورئيس الوزراء، الذين وصفتهم "بعدم تحمل المسؤولية".
وقال: "لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد قصف بيرل هاربر، أو بعد الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر/أيلول، وكذلك لن توافق إسرائيل على وقف الأعمال العدائية مع حماس بعد الهجمات المروعة في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وتتوقع الصحيفة أن يزداد الأمر سوءا إذا خاضت إسرائيل وحماس حربا لا هوادة فيها، معتبرة أن دوامة العنف قد تتصاعد وتنتشر وتخرج عن نطاق السيطرة.
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