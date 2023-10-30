حرب الـمخدرات في مرسيليا: من هي مافيا 'يودا' ومافيا 'دي-زيد'؟

منذ يناير/كانون الثاني 2023، قتل 42 شخصا في مرسيليا على خلفية تهريب المخدرات.

بحسب رئيس شرطة المنطقة، أكثر من ثمانين في المائة من حوادث إطلاق النار منذ بداية العام كانت مرتبطة بالتنافس الشديد بين مافيا"يودا" ومافيا"دي-زيد". فثاني أكبر مدينة في فرنسا وقعت في قبضة حرب دامية بين عصابتين كانت حليفتين في ما مضى. ويمزق هؤلاء الأشخاص بعضهم البعض حاليا للسيطرة على نقاط تجارة المخدرات. فمن هؤلاء؟

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: France24_ar »

سأجسّد 'أبو عبيدة'.. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيليفي إطار حملة التضامن العربية مع ما يجري في قطاع غزة من حرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة مزدوجة إلى الإعلام الإ اقرأ أكثر ⮕

هل ينجح الحراك الدبلوماسي في رأب الصدع الأميركيشملت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والوفد الصيني برئاسة وانغ، مجموعة من القضايا، كان أبرزها حرب غزة وما يرافقها من توترات متزايدة في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

موسكو: نحذر من إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسطدعت الخارجية الروسية إلى توحيد الجهود لاستئناف عملية التفاوض بين أطراف الصراع في الشرق الأوسط، محذرة من محاولات إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

مسؤولون أتراك يهنئون الشعب بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهوريةهنأ عدد من المسؤولين الأتراك الشعب بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لقيام الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923 بعد الانتصار في حرب الاستقلال. اقرأ أكثر ⮕

تقنية «التزييف العميق» تقوّض الثقة في الصور والفيديوهات الخاصة بالحروبقوَّضت تقنية «التزييف العميق» (deepfake) ثقة الأشخاص في مصداقية الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها في مناطق الحروب، وفقاً لما أكدته دراسة جديدة هي الأولى من نوعها في هذا الشأن. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو: أحداث دامية تتسبب بإلغاء مباراة في الدوري الفرنسيتقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم. اقرأ أكثر ⮕