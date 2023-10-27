حرائق الأحراج في جنوب لبنان تقضي على «غطاء نباتي» في وجه إسرائيل

استأنف «حزب الله» عملياته العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، بعد توقف دام 24 ساعة، أرجعه مقربون من الحزب إلى «أسباب عسكرية»، وذلك وسط نيران أشعلها الجيش الإسرائيلي في الأحراج الحدودية مع لبنان، وطاول أحدها موقعاً إسرائيلياً بعد أن دفع الهواء القذيفة الحارقة باتجاه ثكنة هونين العسكرية الإسرائيلية المقابلة لبلدة مركبا اللبنانية.

صورة من الاجتماع الذي ترأسه ميقاتي لبحث خطة طوارئ وطنية لمواجهة أي تطورات أمنية في البلاد (الوكالة الوطنية للإعلام) كما شاركت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات في اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات والصليب الأحمر اللبناني.

وشملت الاجتماعات، مناقشة المواضيع المتعلقة بقطاعات عدة منها الصحة، الأمن الغذائي، المساعدات الأساسية، التجهيزات اللوجستية، والمياه. وسيستكمل العمل والاجتماعات في الأيام المقبلة لتعزيز التنسيق على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك لوضع الموازنات المطلوبة لتعزيز جاهزية القطاعات وتحديد فرص التمويل المتاحة محليا ودوليا. headtopics.com

وذكر المصدران أن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل الأسرى المدنيين والعسكريين، بما في ذلك جثث الإسرائيليين الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي، الأمر الذي رفضت «حماس» مناقشته، وطلبت في المقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، ومن ضمنهم قيادات في الحركة، إضافة إلى التفاوض حول تهدئة طويلة المدى «لكن إسرائيل لم ترد على طلب (حماس) عبر الوسطاء».

وتطالب «حماس» مقابل الإفراج عن هؤلاء الأسرى، والمقدر عددهم إضافة إلى ما تحتجزه الفصائل الأخرى بأقل من 100 شخص، بتهدئة إنسانية لـ5 أيام، إضافة إلى السماح بدخول الوقود، وفتح ممر إنساني لخروج المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية عن طريق معبر رفح. لكن إسرائيل لم توافق على هذا المقترح، وفقاً للمصدرين. headtopics.com

وقال المصدران إن الوسطاء، ومن بينهم أميركيون، عرضوا الإفراج عن نساء وأطفال قصر فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وهو ما لم تعارضه إسرائيل، لكن بما لا يشمل فلسطينيات تصنفهم إسرائيل بأن أيديهن «ملطخة بالدماء». وتوقع المصدران أن يُتَّفَق على التفاصيل الدقيقة المتبقية خلال وجود وفد من «حماس» في القاهرة، السبت، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فور إتمام بقية التفاصيل.

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