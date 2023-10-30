حذر المستثمرين يدفع أسعار النفط نحو الانخفاض

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع، وهو ما فاق تأثيره الدعم المستمد من التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6% أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2% أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل. وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس: "الوضع في الشرق الأوسط مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، ما تسبب في تراجع أسعار النفط".

وصعد الخامان 3% يوم الجمعة عند الإغلاق، بعدما كثف الاحتلال عملياته البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي.ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، وبيانات الوظائف الأمريكية، ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمسًا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. headtopics.com

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