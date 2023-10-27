حديقة البرج في المندق.. خصوصية الأسرة في بستان من وحي طبيعة

بمحافظة المندق على سفح جبل متنزه الخلب بإطلاله تمنح الزائر والسائح صورة بانورامية للمحافظة وأوديتها وجسورها المعلقة، استوحت تصاميمها من وحي طبيعة المحافظة، لتشكل إضافة في سلسلة المواقع السياحية المميزة على مستوى منطقة الباحة.

وأوضح رئيس بلدية المندق، سعيد بن صالح الزهراني، أن حديقة البرج تقدر مساحتها حوالي 11.000 م2 تقريبًا، وتتكون من برج يطل على المحافظة مكون من 7 أدوار يضم صالات طعام وصالات ضيافة، إضافة إلى وجود 30 جلسة مصممة ومطرزة بديكورات مستوحاة من طبيعة المحافظة بطابع يعطي للأسرة خصوصيتها، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وممرات وشلالات مائية.

أضاف: يتوسط الحديقة الكهف الاصطناعي مستوحى من طبيعة المحافظة وهو مكون من دورين بداخله جلسات متعددة، إضافة إلى سطح الكهف الذي يطل على كامل الحديقة، كما يوجد مسرحًا يتسع لأكثر من 300 شخص، ومصلى يستوعب جميع زوار الحديقة وموقعًا مخصصًا لألعاب الأطفال، ويتوفر داخل الحديقة عدد من المطاعم والمقاهي وأكشاك وجبات سريعة والمرافق الأخرى التي تلبي راحة الزائر. headtopics.com

تجدر الإشارة إلى أن محافظة المندق اُعتمدت مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية عالمية، وجاء ذلك بعد أن استوفت كافة المعايير لما تتمتع به من طبيعة ومساحات خضراء، بالإضافة إلى ما تقدمه البلدية من جهود في المحافظة على مقدراتها وتنميتها.

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