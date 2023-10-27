حتى 2025.. مقعد نائب رئيس 'اليونسكو لمكافحة المنشطات' يذهب للسعودية

فازت المملكة بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025م، بعد انتخاب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء الرياضة من مختلف الدول، وممثلي '191' دولة..

وبهذه المناسبة نوَّه 'المسعد' إلى الدعم المستمر وغير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، حفظها الله، والتوجيهات المستمرّة من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والتي تحرص على ضرورة مشاركة المملكة في التمثيل الدولي بمختلف المحافل والمناسبات الرياضية، وتعزيز وجود الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية..

اقرأ أكثر:

sabqorg »

المملكة تفوز بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025مفازت المملكة العربية السعـودية بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025م، بعد انتخاب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء الرياضة من مختلف الدول، وممثلي 191 دولة. اقرأ أكثر ⮕

السعودية تفوز بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونيسكو لـ«مكافحة المنشطات»فازت المملكة العربية السعـودية بمقعد نائب رئيس «مؤتمر اليونيسكو لمكافحة المنشطات» حتى عام 2025م، بعد انتخاب عبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة. اقرأ أكثر ⮕

'وقاء' يناقش الخطة الانتقالية لمكافحة الجراد الصحراوي حتى 2025مسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

نائب وزير الخارجية الإيراني يتلقي ممثل حماس في موسكوأعلن السفارة الإيرانية لدى موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في موسكو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق رسمي من برشلونة على 'التغريدة المهينة'علق رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، على التغريدة المسيئة التي أطلقها ميكيل كامبس، نائب المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الكتالوني، ضد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الألعاب العالمية القتالية: أداء السعوديات «هائل»وصف ستيفان فوكس، نائب رئيس منظمة «سبورت أكورد»، رئيس الألعاب العالمية القتالية، الميداليات التي حصلت عليها اللاعبات السعوديات في الدورة الحالية بالإنجاز الهائل. اقرأ أكثر ⮕