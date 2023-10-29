حتى 9 مساء.. أمطار متوسطة على المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

الأرصاد: هطول مزيد من الأمطار على المدينة المنورة وجدة ورابغهطلت مساء الجمعة أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة. اقرأ أكثر ⮕

هطول أمطار على منطقتي المدينة المنورة وتبوكهطلت مساء السبت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل طقس المملكة.. أمطار على الوجه وجدة وحقل والقصيمهطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار. اقرأ أكثر ⮕

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك هطلت أمطار الخير والبركة على أجزاء واسعة من المملكة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف وغيرها من المناطق. اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد': أمطار متوسطة وانعدام في الرؤية وصواعق رعدية على المدينة المنورةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد' ترفع التنبيه على 'خليص' من هطول أمطار غزيرة حتى الـ11 مساءسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕