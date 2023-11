حالتهم مستقرة.. مصر تكشف تفاصيل علاج أول دفعة من جرحى غزة

وكانت قد عبرت صباح الأربعاء سيارات إسعاف مصرية معبر رفح حيث نقلت الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة ونقلهم لعلاجهم في المستشفيات المصرية.ومن قبل أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غـزة أنهم تقدموا بقائمة مرضى تضم 81 شخصا للجانب المصري وتمت الموافقة على إدخال الدفعة الأولى منها.

من جانبه كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع درجة استعداد المستشفيات في محافظة شمال سيناء، و تجهيز مستشفى ميداني في الشيخ زويد تضم 50 سريرًا بخلاف أسرة الإفاقة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآلآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي"يتقدم في غزة بحسب الخطط والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها يوما بعد ...

