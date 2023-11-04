حالة انتظار مستمرة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وتتنوع هذه الحالة ما بين انتظار البشريات، أو ترقب وصول أنباء سيئة تمس عائلاتهم وذويهم الذين تفرقوا عنهم. ويستمر عدوان الاحتلال لليوم الـ29 على التوالي، متسببا في ارتقاء أكثر من 9 آلاف شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمصابين، في ظل انهيار المنظومة الصحية بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء وتهديد توقف المولدات.

وتتمنى العودة إلى المدرسة"، مضيفة أنها"قبل الحرب كنت أتأفف من الدراسة والواجبات والاختبارات"، وهي اليوم تتعهد بألا تهمل دراستها ما إن تقف الحرب. وتعرب الفتاة الفلسطينية عن اشتياقها للأجواء الأسرية السابقة، قائلة:"اشتقت لتجمع العائلة في بيت جدي كل يوم خميس، اشتقت للذهاب إلى الحمام بدون دور يستمر لساعة أو ساعتين كل يوم خلال طابور الحمام، ونفس المدة عندما تذهب إحدى شقيقاتي الصغيرات، وبالطبع أنا أو أمي نقف معها". وتكشف:"أخاف الذهاب إلى الحمام.. وأخاف فترة الليل وأضواء الصواريخ، أخاف من كلام الناس حول مغادرة غزة". وعن انتظار العودة إلى بيتها في غزة، تقول فوز:"أصبح لدينا مفتاح عودة زي ما كنا نرى في الصور كما كانت تقول لنا جدتنا نقلا عن والدها، لكن مفتاح عودتنا جديد وحديث".من جانبه، يقول كريم (40 عاما) إنه لا ينتظر أي شيء سوى سماع أخبار خسائر الاحتلال في التوغل البري، وقال:"استشهد أبي وأخي وتدمر بيتنا، لذا أريد أن تستمر الحرب ليخسر الاحتلال مثلما نحن خسرنا كل شيء

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABİ21NEWS »

:

RTARABIC: صحفي شهير لقناة RT: يجب على دول الشرق الأوسط أن تتحدى الهيمنة الأمريكيةقال الصحفي الفلسطيني الأمريكي رمزي بارود، لقناة RT إن المواطنين الأمريكيين يشعرون بأن حكومتهم 'تشارك بشكل مباشر في الإبادة الجماعية للشعب المعزول في غزة'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

RTARABIC: موظفة بالخارجية الأمريكية تتهم بايدن بالتورط في إبادة جماعية في غزةأفاد موقع Axios بأن سيلفيا يعقوب الموظفة في الخارجية الأمريكية، اتهمت عبر موقع التواصل الاجتماعي X، الرئيس جو بايدن بالتورط في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

SABQORG: خبراء بالأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يواجهون خطر الإبادة الجماعيةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر »

AA_ARABİC: قورتولموش: داعمو إسرائيل مسؤولون عن 'الإبادة الجماعية' في غزةوفق رئيس البرلمان التركي خلال لقائه رئيس الاتحاد الإسلامي للبوسنة والهرسك حسين كافازوفيتش في العاصمة سراييفو - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر »

AL_JAZİRAH: خبراء أمميون يحذرون: الوقت ينفد لمنع الإبادة الجماعية في غزةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر »

ARABİ21NEWS: الأورومتوسطي: جرائم الإبادة الجماعية في غزة نقطة فاصلة من أجل محاسبة إسرائيلصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر »