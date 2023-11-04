حالة انتظار مستمرة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وتتنوع هذه الحالة ما بين انتظار البشريات، أو ترقب وصول أنباء سيئة تمس عائلاتهم وذويهم الذين تفرقوا عنهم. ويستمر عدوان الاحتلال لليوم الـ29 على التوالي، متسببا في ارتقاء أكثر من 9 آلاف شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمصابين، في ظل انهيار المنظومة الصحية بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء وتهديد توقف المولدات.
وتتمنى العودة إلى المدرسة"، مضيفة أنها"قبل الحرب كنت أتأفف من الدراسة والواجبات والاختبارات"، وهي اليوم تتعهد بألا تهمل دراستها ما إن تقف الحرب. وتعرب الفتاة الفلسطينية عن اشتياقها للأجواء الأسرية السابقة، قائلة:"اشتقت لتجمع العائلة في بيت جدي كل يوم خميس، اشتقت للذهاب إلى الحمام بدون دور يستمر لساعة أو ساعتين كل يوم خلال طابور الحمام، ونفس المدة عندما تذهب إحدى شقيقاتي الصغيرات، وبالطبع أنا أو أمي نقف معها". وتكشف:"أخاف الذهاب إلى الحمام.. وأخاف فترة الليل وأضواء الصواريخ، أخاف من كلام الناس حول مغادرة غزة". وعن انتظار العودة إلى بيتها في غزة، تقول فوز:"أصبح لدينا مفتاح عودة زي ما كنا نرى في الصور كما كانت تقول لنا جدتنا نقلا عن والدها، لكن مفتاح عودتنا جديد وحديث".من جانبه، يقول كريم (40 عاما) إنه لا ينتظر أي شيء سوى سماع أخبار خسائر الاحتلال في التوغل البري، وقال:"استشهد أبي وأخي وتدمر بيتنا، لذا أريد أن تستمر الحرب ليخسر الاحتلال مثلما نحن خسرنا كل شيء
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AA_ARABİC: قورتولموش: داعمو إسرائيل مسؤولون عن 'الإبادة الجماعية' في غزةوفق رئيس البرلمان التركي خلال لقائه رئيس الاتحاد الإسلامي للبوسنة والهرسك حسين كافازوفيتش في العاصمة سراييفو - Anadolu Ajansı
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