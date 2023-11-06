حالة الطقس في المملكة اليوم وعقوبة قطع الأشجار

اليوم، من المتوقع هطول أمطار رعدية وحدوث سيول في بعض المناطق. تم تحديد غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لقطع الأشجار أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها بدون ترخيص. يُطلب من الجمهور الإبلاغ عن أي حالات تعرض للبيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية المناطق.

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ALYAUM: طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية وسيول على أجزاء من المناطقحالة ال طقس المتوقعة اليوم الاثنين على مناطق المملكة

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ALWATANSA: استمرار هطول الأمطار على 9 مناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على...

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ALMOWATENNET: أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة

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ALMOWATENNET: أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية

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ALWATANSA: أمطار رعدية على معظم المناطق وضباب بالمرتفعات الجنوبية الغربيةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على...

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ALYAUM: أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على المناطق السعوديةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

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