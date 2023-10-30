حادث طعن في القدس.. إصابة شرطي إسرائيلي ومقتل المهاجم

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الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا طعن شرطيا في القدس (فيديوهات)أطلقت الشرطة الإسرائيلي النار على فلسطيني بالقرب من محطة القطار الخفيف في وسط القدس، مما أدى إلى مقتله، بعد أن قام بطعن شرطي. اقرأ أكثر ⮕

مدير مستشفى القدس يدعو لتدخل دولي بعد إنذار بإخلائهدعى مدير مستشفى القدس في غزة، يوم الأحد، لضغط دولي لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه، مؤكدا استحالة إخلائه من المرضى والنازحين. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء يتركز في محيط مستشفى القدس (فيديو)يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف يتركز في محيط مستشفى القدس بغزةيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا... اقرأ أكثر ⮕

تضرر مستشفى القدس في غزة بعد قصف إسرائيليسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

إصابة ضابط من القوات الدولية في قصف إسرائيلي على جنوب لبنانأصيب ضابط في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصيب إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين على مركز تابع للقوة. اقرأ أكثر ⮕