جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جديد في مواجهات غزة والعدد يرتفع إلى 16

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس"، إن المقدم شاليف تسيون شرابي"22 عاما" قتل خلال العمليات في قطاع غزة، وهو من مستوطنة متنا عومريم يعمل مسعف قتالي في الكتيبة 749 بحسب بيان الجيش".وقال غالانت إنه التقى اليوم جنود الجيش على حدود قطاع غزةإنهم ينفذون عملية حازمة، وهناك تعاون بين القوات البرية والجوية والبحرية".

وأضاف:"هناك إنجازات مهمة جدا على الأرض وتابع: "للأسف هناك أيضا ثمن ندفعه، مثلما يحدث في كل معركة حسب قوله". من جابنها، أعلنت كتائب"القسام" الأربعاء، تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف"الياسين 105" في بلدة بيت حانون، فيما أفادت القناة 13 العبرية الخاصة بـ"ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بمعارك غزة إلى 15 منذ الثلاثاء".سياسة320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيلي

