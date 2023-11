جيش الاحتلال يهدد الحوثيين بهجمات عبر البحر عقب إطلاق صواريخ من اليمن

من جانبه، قال عبد العزيز من حبتور، رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء، التي تسيطر على أجزاء من البلاد:"نحن جزء من محور المقاومة"، مضيفاً:"إننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيّرات". وتتلقى جماعة الحوثي التي تسيطر على مناطق واسعة في اليمن دعما إيرانيا منذ سنوات، ولطالما سلطت تقارير غربية الضوء على قدراتها العسكرية، من ناحية الصواريخ بعيدة المدى أو حتى الطائرات المسيّرة، علما أن هدفها (الاحتلال) يبعد عنها حوالي ألفي كيلو متر.

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول زوارق الصواريخ التابعة للبحرية الإسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق 'الحوثيين' مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد، دانيال هاغاري، إن الحوثيين 'يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة'، في تلق له على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف إسرائيلية.

هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه 'تم اعتراض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن عبر البحر الأحمر'

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر، الأربعاء، في إطار التعزيزات.

اعترض الطبيب النرويجي مادس غيلبرت على مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، محذراً من كارثة إنسانية يتعرض لها قطاع غزة.

من صواريخ صدام إلى صواريخ الحوثي !

