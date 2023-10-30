جيرو مهاجم ميلان: لم نكن نعرف هل نهاجم أم ندافع أمام نابولي

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وأضاف المهاجم الفرنسي البالغ عمره 37 عاماً: «زادت ثقة المنافس بعدما سجل الهدف الأول، ولم نكن نعرف هل نهاجم أم ندافع. أنا محبط». وسيلعب ميلان في الجولة المقبلة للدوري أمام أودينيزي يوم السبت المقبل، ثم يستضيف سان جيرمان في دوري الأبطال بعدها بـ3 أيام.أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات.قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إنه يود ربط لاعب خط الوسط جمال موسيالا بالنادي مدى الحياة.يطمح سالم الدوسري لكي يصبح أول سعودي يتوج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم داخل آسيا منذ ناصر الشمراني في 2014.

ويعد الألماني الدولي موسيالا (20 عاماً) من أبرز المواهب في ألمانيا، ويستمر عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2026، لكنه حاز اهتمام عدد من أندية القمة خارج ألمانيا. وقال هاينر في تصريحات لصحيفة «أبيندتسايتونغ»: «لديه عقد معنا حتى عام 2026، ويعرف وضعه في بايرن، يعرف أن كل الأبواب مفتوحة أمامه هنا، أود استمراره معنا أطول فترة ممكنة، لكن أياً من الطرفين ليس متعجلاً». headtopics.com

وأضاف دريسن: «لعب مباراة واحدة الآن (بعد العودة من الإصابة)، أعتقد أنه ينبغي لنا منحه فرص المشاركة، وبعدها سنجلس للتفاوض عندما يحين الوقت المناسب». وسبق أن التقت ساكاري مع سابالينكا تسع مرات انتهت ست منها بفوز سابالينكا، بينما فازت اللاعبة اليونانية ثلاث مرات منها مرتان في نسخ سابقة للبطولة الختامية.

وقالت سابالينكا عن منافستها: «إنها لاعبة مدهشة. وهي دوماً تقاتل على كل كرة... مهما كانت النتيجة وهذا ما يجعلها منافسة صعبة حقاً.وفي مباراة سابقة فازت بيغولا في 10 من آخر 12 شوطاً لتهزم إيلينا ريباكينا وهي من قازاخستان 7-5 و6-2. headtopics.com

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