جولة عربية جديدة في مجلس الأمن لوقف القتال بغزة

، وسط تحذيرات من اتساع الصراع إقليميا، يستعد مجلس الأمن لاجتماع طارئ آخر بشأن غزة، اليوم الاثنين، وتقول شبكة"سي إن إن" CNN الإخبارية الأميركية إن جلسة مجلس الأمن ستجري بطلب من الإمارات التي تطالب باستماع المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ومسؤول من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ونقلت الشبكة عن مصدر لم تسمّه القول إن الإمارات ستسعى لإصدار قرار ملزم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن من أجل"توقف إنساني فوري" للقتال.وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وعبرت عن قلقها إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار.لكن مجلس الأمن عاش الفشل مرتين في أسابيع غزة المؤلمة بعد أن أجهضت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار روسيا لوقف القتال وردت روسيا والصين بإفشال مشروع قرار أميركي لهدنة إنسانية.
ولم يكن مجلس الأمن ملعب السياسة الوحيد في أزمة غزة الحالية، إذ أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لنظيره الأميركي جو بايدن أمس الأحد أن مصر"لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية". headtopics.com
وفي مصر أيضا قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"يمكن أن تكون جريمة بموجب اختصاص المحكمة". وأضاف في مؤتمر صحافي بالقاهرة، عقب زيارة معبر رفح البري الحدودي، أن على إسرائيل"بذل جهود واضحة دون تأخير لضمان حصول المدنيين على الطعام والدواء ومواد التخدير.. سمعنا عن عمليات جراحية تجرى دون العقاقير الأساسية وكأننا في العصور الوسطى".لكن"سي إن إن" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهما الأحد إن قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) تتحرك باتجاه شرق المتوسط، وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.
وقال المسؤولان إن الوحدة السادسة والعشرين لمشاة البحرية الموجودة على متن سفينة الهجوم البرمائي (يو. إس. إس. باتان) كانت تعمل في البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت تتحرك نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.ونقلت الصحيفة عن المتحدث القول الأحد إن رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار"سببه أن هذا ما تريده حماس". headtopics.com