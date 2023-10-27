جندي روسي يفاجئ زوجته ووالدته بعودته من منطقة العملية الخاصة

روسيا تدين الاتهامات الموجهة إلى موسكو بدعم"الإرهاب" على خلفية استقبال وفد حماسالشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)مراسلنا: عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة في غزةموافق

روسيا تدين الاتهامات الموجهة إلى موسكو بدعم"الإرهاب" على خلفية استقبال وفد حماسالشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)مراسلنا: عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة في غزةموافق

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ضبط 4 متاجرين بالحطبضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين، ومقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 39 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة... اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون يرسل 900 جندي إلى الشرق ويخطط لتزويد إسرائيل بأنظمة دفاعيةأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط، وأن من المقرر نشرهم في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، وأنها تخطط لتزويد إسرائيل بنظام الدفاع الصاروخي للمساعدة في تعزيز قدراتها. اقرأ أكثر ⮕

'التخصصي للعيون' ينجح في إجراء عملية دقيقة لأول مرة بالشرق الأوسطالمستشفى يُعد مرجعًا مهمًا في زراعة القرنية بكافة أنواعها، وهذه العملية الأولى من نوعها بالشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل.. سماع دوي انفجار قوي في منطقة إيلاتنتج عن صاروخ أُطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

إعلانات بـ'16 ملياراً' لوجه العاصمةشهد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ توقيع أمانة منطقة الرياض، مجموعة من أكبر العقود الاستثمارية على مستوى العالم اقرأ أكثر ⮕

'لن يذهبوا إلى إسرائيل'.. أمريكا تعلن إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسطذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن ما يقرب من 900 جندي أمريكي وصلوا بالفعل إلى الشرق الأوسط أو في طريقهم إلى المنطقة لتعزيز حماية القوات الأمريكية وسط تصاعد التهديدات. اقرأ أكثر ⮕