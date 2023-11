جمهوريون يطالبون بإعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

وأسقطت المدمرة الأميركية"يو إس إس كارني" الأسبوع الماضي أربعة صواريخ وعشرات الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن ويبدو أنها كانت متجهة إلى إسرائيل. ثم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن"دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء على إسرائيل، والتي أسقطها الجيش الإسرائيلي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALHADATH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALHADATH: جمهوريون يطالبون بإعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابيةحثّ نوابٌ جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة الخارجية على إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية على خلفية هجماتها ضد الموجهة ضد إسرائيل.وجاء في

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: خبراء الصحة يطالبون باستبعاد جماعات الضغط من 'كوب 28'خبراء الصحة يطالبون باستبعاد جماعات الضغط من 'كوب 28'

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 25 عضوًا بالشيوخ الأمريكي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة25 عضوًا بالشيوخ الأمريكي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: من صواريخ صدام إلى صواريخ الحوثي !من صواريخ صدام إلى صواريخ الحوثي !

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الصحة العالمية' تدعم مصر في تنظيم استقبال مصابي غزةرحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر قبول 81 جريحاً ومريضاً من قطاع غزة لتلقي العلاج.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: الرئيس التونسي يؤكد أنه تم تهريب السجناء الخمسة 'الارهابيين'أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء أن فرار خمسة سجناء مورطين في قضايا 'إرهابية' الثلاثاء هي عملية 'تهريب' جرى التخطيط لها منذ أشهر.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕