جسم غريب وطائرة مسيرة.. الجيش المصري يكشف تفاصيل حادث طابا

قال المتحدث باسم الجيش المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.

قال المتحدث باسم الجيش المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.ونقلت قناة إكسترا نيوز، عن مصادر مطلعة قولها، إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، ما أسفر عن إصابة 5 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية، وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

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