جسر راكوتز في بلدية غابلنز شرق ألمانيا، الذي يتوسط حديقة كروملاو كما يبدو اليوم، حيث يقع الجسر في بلدية غابلنز شرق ألمانيا ويتوسط الجسر حديقة كروملاو. وقد أصبح الجسر واحداً من أشهر الجسور في العالم بفضل قيمته الجمالية والفنية، وما يزيد جمالية الجسر هو انعكاس صورته على النهر حيث يخيل للمرء أنه قرص دائر.

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AAWSAT_NEWS: مخزونات الغاز في ألمانيا ممتلئةأصبحت منشآت تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا ممتلئة تماماً، في حين تستعدّ البلاد لفصل الشتاء.

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AAWSAT_NEWS: 6 قتلى في قصف على دونيتسك بشرق أوكرانياقتل 6 أشخاص في قصف على دونيتسك، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا.

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FRANCE24_AR: ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة تشدد القيود على المهاجريناتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الاثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

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AAWSAT_NEWS: الإنتاج الصناعي في ألمانيا يواصل التراجعواصل الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجعه خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

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SKYNEWSARABİA: الإمارات ترسل 5 طائرات إلى العريش لإغاثة أهالي غزةبدأت دولة الإمارات، يوم الاثنين، تسيير 5 طائرات إغاثية من خلال جسر جوي إلى مطار العريش في مصر، ضمن عملية 'الفارس الشهم ثلاثة'، التي تهدف للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

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ALWATANSA: معالجة 93 ألف م2عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال أكتوبر 2023 أكثر من 93.700 متر مربع من المسطحات الخضراء، شملت الصيانة والقص والتجميل، وزراعة 402.000 زهرة إضافية، و310 أشجار،...

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