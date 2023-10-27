جدة.. 'قنصلية اليابان' تُنظم مسابقة الخطابة باللغة اليابانية

وشارك 13 متسابقًا أظهروا براعة فائقة في التحدث باللغة اليابانية، وبطريقة أدهشت الحضور ونالت استحسانهم، وسط حضور كبير من المهتمين بالثقافة اليابانية.، عن سعادتها برؤية المزيد والمزيد من الأخبار حول اليابان، "وأن السعوديين أصبحوا الآن على دراية بسحر اليابان، التي أحب".

وأضافت: "أشعر أنه يجب عليّ أن أبذل قصارى جهدي لتحسين مهاراتي اللغوية والتعريف بالصفات الجيدة لليابان من أجل كلا البلدين".العلاقات السعودية اليابانية وتضمنت حلقة نقاش بين ممثلي المقيمين اليابانيين في جدة والمواطنين السعوديين من ذوي الخبرة في الدراسة في اليابان، الذين تبادلوا الآراء حول أوجه التشابه الثقافي بين اليابان والمملكة العربية السعودية.

وأشاد الدكتور عبد الله بن عطية الله الأحمدي، رئيس مكتبة الملك فهد العامة بجدة، والأستاذ منير خوجة، ممثل SAJGA، على التوالي، بتنظيم هذه المسابقة الخطابية على خلفية العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين. واليابان والمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن امتنانهم للقنصلية العامة لليابان في جدة. headtopics.com

وقدم ميتسوتاكا نيشيدا، القنصل العام بالإنابة لليابان بجدة، شكره للدكتور عبد الله بن عطية الله الأحمدي، الرئيس التنفيذي لمكتبة الملك فهد العامة بكما تقدم بالشكر إلى SAJGA، الجالية اليابانية بجدة، المدرسة اليابانية في جدة، المهندس منير خوجة، ممثل SAJGA، السيد سايتو، رئيس الجالية اليابانية بجدة وشنتاني، مدير المدرسة اليابانية في جدة.

وذكر إنه يشعر بالتشجيع من المشاركين الـ13 في مسابقة اليوم، قائلا إن تحقيق هدف "العالم في وئام، وليس في انقسام أو مواجهة" كما جاء في كلمة الوزيرةوأعرب عن أمله الكبير في أن تكون مسابقة اليوم، فرصة لجميع المشاركين لتحسين لغتهم اليابانية وبوابة لآفاق أوسع للتعاون بين القنصلية العامة لليابان في جدة ومكتبة الملك فهد العامة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

alyaum »

إعلامي إسرائيلي يستفز المصريين بالعربية ورسالة للسيسي بعد حديث 'بسمة وهبة'استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية. اقرأ أكثر ⮕

أمانة جدة تستعد لـ الأمطار بـ 1.691 معدة وآلية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمانة جدة تستعد لـ الأمطار بـ 1.691 معدة وآلية رفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة اقرأ أكثر ⮕

أفضل مدرس روسي في الخارجيقيم مركز التعاون الدولي بوزارة التعليم الروسية مسابقة دولية تحت عنوان اقرأ أكثر ⮕

السعودية ترحب باستئناف المحادثات بين طرفي النزاع في السودان بجدةرحبت السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة. اقرأ أكثر ⮕

مجلس التعاون يرحب باستئناف المحادثات السودانية في جدةمجلس التعاون يرحب باستئناف المحادثات السودانية في جدة اقرأ أكثر ⮕

بأكثر من ألف معدة وآلية.. رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأمطار بجدةرفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة. اقرأ أكثر ⮕