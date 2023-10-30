جثة ماثيو بيري.. كشف سبب الوفاة يستغرق شهوراً

أما قسم جرائم السرقة والقتل في شرطة لوس أنجلوس، الذي يتولى التحقيق في وفاته، فقد أدرج سبب وفاة بيري على أنه "مؤجل"، لأنه "في انتظار تحقيق إضافي لكن بالمقابل لا يشتبه في حدوث جريمة قتل"، وفقاً لما نقلته المجلة عن مصادر في القسم.وكان نجم المسلسل الكوميدي Friends قد توفي في حوض استحمام ساخن بمنزله في لوس أنجليس، السبت الماضي عن 54 عاماً.

وقالت عائلته في بيان حصري نشرته مجلة "بيبول": "نشعر بالحزن بسبب الخسارة المأساوية لابننا وشقيقنا المحبوب، لقد جلب الكثير من الفرح للعالم، كممثل وكصديق. وتوجهت عائلة ماثيو في بيانها بالشكر لكل من كرم حياته وإرثه، قائلة "نشكر أولئك الذين كرموا حياة بيري وإرثه ،ونحن نقدر هذا الحب الكبير له".

وكان المتحدث باسم الإنقاذ إلى أنه تم العثور على بيري من قبل شخص "لم يحدده"، حاول تقديم المساعدة له بإعادة وضع الضحية الذي كان رأسه خارج جاكوزي منزله، ليتبين للمنقذين عند وصولهم أنّه قد فارق الحياة بالتزامن، مع معلومات عن اتصال برقم الإنقاذ 911، يتحدث عن حالة غرق منزلي. headtopics.com

وفيما كانت المعلومات الأولية تؤكد عدم وجود مخدرات غير مشروعة في مكان الحادث، نقل موقع tmz عن مصادر تأكيدهم عثور الشرطة الأمريكية في منزل الراحل على مخدر Rx ومضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للقلق، وعقار مرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يستخدم عادة للأشخاص لمن يعاني من مشاكل مزمنة في الرئة، ولطالما كان ماثيو مدخناً خلال حياته.

وسيجري الطب الشرعي فحص سموم لجثمان الفنان الراحل للتأكد من تناوله أي أدوية قبل وفاته من عدمه، لكن ذلك قد يستغرق شهوراً بحسب ما نقله موقع tmz في تقرير نشره، اليوم الإثنين.

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