جبهة غزة ليست الوحيدة.. هل تتدخل إيران مباشرة بالحرب؟

، إيران ووكلاءها من الانضمام إلى الحرب ، كما اتهم طهران بتسهيل شن هجمات على قواعد تضم قوات أميركية في الشرق الأوسط، ومن أبرز الجبهات المشتعلة، وفق تقارير غربية، ما يلي:تشهد هجمات متبادلة على نحو متكرر على طول الحدود بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إذ تسببت في نزوح ما يقرب من 20 ألف شخص داخليا في جنوب لبنان وأماكن أخرى، وفق منظمة الهجرة الدولية، كذلك أخلت السلطات الإسرائيلية عشرات البلدات والتجمعات السكانية من مناطق الشمال.
تعزيز المراقبة من أبراج الحراسة بالمنشآت العسكرية، مع تكثيف العمليات لمواجهة الهجمات المحتملة بالمسيرات والصواريخ والقذائف.تدخل إيران مباشرة بالحرب أمرا مستبعدا بدرجة كبيرة حتى الآن، فهي لا تتجنب التورط في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة.طهران ورغم ذلك تخشى استغلال إسرائيل والغرب هذا التدخل كفرصة لتدمير جانب من قدراتها العسكرية لذلك لن تتدخل مباشرة.البيت الأبيض
، إيران ووكلاءها من الانضمام إلى الحرب ، كما اتهم طهران بتسهيل شن هجمات على قواعد تضم قوات أميركية في الشرق الأوسط، ومن أبرز الجبهات المشتعلة، وفق تقارير غربية، ما يلي:تشهد هجمات متبادلة على نحو متكرر على طول الحدود بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إذ تسببت في نزوح ما يقرب من 20 ألف شخص داخليا في جنوب لبنان وأماكن أخرى، وفق منظمة الهجرة الدولية، كذلك أخلت السلطات الإسرائيلية عشرات البلدات والتجمعات السكانية من مناطق الشمال. headtopics.com
تعزيز المراقبة من أبراج الحراسة بالمنشآت العسكرية، مع تكثيف العمليات لمواجهة الهجمات المحتملة بالمسيرات والصواريخ والقذائف.تدخل إيران مباشرة بالحرب أمرا مستبعدا بدرجة كبيرة حتى الآن، فهي لا تتجنب التورط في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة.طهران ورغم ذلك تخشى استغلال إسرائيل والغرب هذا التدخل كفرصة لتدمير جانب من قدراتها العسكرية لذلك لن تتدخل مباشرة.