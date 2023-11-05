جامعة الطائف تحول فترة الدراسة المسائية إلى التعليم عن بُعد

أعلنت جامعة الطائف، عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأحد، عن بُعد عبر منصَّة 'البلاك بورد' بالجامعة في الحوية وكافة الفروع الأخرى؛ وذلك بدءًا من الساعة 12 مساءً..وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء جاء حرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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ALMOWATENNET: تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة أكدت جامعة جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق

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ALYAUM: الطائف تلتحف رداء الشعر بجلسات ثرية وبرامج شعرية متنوعةاختتمت وزارة الثقافة -على مقربة من سوق عكاظ ومعلّقاته الخالدة- 'منتدى الشعر العربي'، بالتعاون مع جامعة الطائف ممثلةً في أكاديمية الشعر العربي، وبإشراف من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

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OKAZ_ONLİNE: مدينة الورد والأدب.. كيف انضمت الطائف إلى شبكة اليونسكو ؟مدينة الورد والأدب.. كيف انضمت الطائف إلى شبكة اليونسكو ؟

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AAWSAT_NEWS: هل يفقد الأنسولين فاعليته إن حُفِظ خارج الثلاجة؟أظهرت نتائج الدراسة أنه من الممكن تخزين قوارير وخراطيش غير مفتوحة من أنواع معينة من الأنسولين البشري في درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية لمدة أقصاها 6 أشهر.

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ALARABİYA: السعودية: الطائف تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعيةزف وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، خبر انضمام الطائف ضمن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بأرض الشعر، قائلاً عبر حسابه في منصة 'X

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AAWSAT_NEWS: إيران تحول بَوادي ريف دير الزور الشرقي إلى منطقة عسكرية مغلقةواصلت الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور، تضييقها على الأهالي، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية التي اعتادوا زراعتها.

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