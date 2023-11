جامعة الخليج العربي تنظم حفل تكريم لرئيسها الراحل الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي

ويعد الراحل الدكتور العوهلي هو الرئيس الخامس لجامعة الخليج العربي الذي شغل منصب الرئيس منذ عام 2009، وكان، رحمه الله، من الرجال الصادقين الذين قدموا الكثير للجامعة وأسهم بخبرته الغنية في بناء لبنات متينة للتعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون.

وشغل الدكتور العوهلي عدداً من المناصب العليا، اذ كان معيدا في كلية الهندسة في «جامعة الملك سعود»، وعضو الهيئة التدريسية لكلية العمارة والتخطيط في «جامعة الملك سعود»، ووكيل الكلية ذاتها، ومستشار متعاون لـ«مكتب البيئة مخططون ومعماريون ومهندسون»، ومستشار للمكتب ذاته، ومستشار في وكالة تخطيط المدن في «وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية»، وهو عضو مجلس أمناء «جائزة يوسف بن أحمد كانو»، كما عمل مستشاراً في «الهيئة العليا لتطوير مدينة...

وحصل الدكتور العوهلي -رحمه الله- على دكتوراه في التخطيط والتنمية عام 1992 من «جامعة كاليفورنيا بيركلي» في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في التصميم الحضري عام 1984 من «جامعة هارفارد» في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في الهندسة المعمارية قسم العمارة في عام 1980 من جامعة الملك سعود بالرياض.

