جازان.. 800 مشارك في ندوة 'وحدة الصف واجتماع الكلمة'

وأوضح المشاركون في الندوة أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وشددوا على أن من أهم أسباب الأمن والأمان بعد التوحيد هو اجتماع الكلمة، ومحاربة التطرف والإرهاب.وأكدوا أن الدولة حاربت الإرهاب ودعت إلى الوسطية والاعتدال منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ولهذا نحن اليوم نعيش في هذه النعم من التوحيد والأمن والأمان والرخاء.

واستهدفت تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، وتثقيفهم وتوعيتهم بقيم الولاء والانتماء للوطن، والتعريف بفضله، ورفع مستوى الحس الأمني لديهم، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: انطلاق ندوة 'اجتماع كلمة ووحدة صف' بمشاركة 800 شخصًا بجازانتشتمل المبادرة على مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تؤكد أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة، لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الملك تشارلز سيلقي الكلمة الافتتاحية لقمة المناخ في الإماراتأعلن قصر بكنغهام، يوم الأربعاء، أن الملك تشارلز سيحضر افتتاح قمة المناخ (كوب 28)في وقت لاحق هذا الشهر في دبي وسيلقي الكلمة الافتتاحية للقمة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: طلاب جازان مؤثرون عالميونقاد شغف طلاب وطالبات جازان بالمشاريع العلمية، وتسلحهم بالعلم والمعرفة، إلى رفع راية التحدي، والاستعداد للمنافسة محليا وعالميا في أولمبياد الإبداع، وقيادة التأثير العالمي، في وقت حول 80...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بن غفير يوزع أسلحة رشاشة على إسرائيليين في المدن والبلدات (صور)يعمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على توزيع السلاح على مدنيين إسرائيليين لإنشاء 600 وحدة أمنية احتياطية جديدة في إسرائيل على خلفية الحرب على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: القتل قصاصاً لمواطن طعن جدته بقطعة زجاج وكتم أنفاسها | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالقتل قصاصاً لمواطن طعن جدته بقطعة زجاج وكتم أنفاسها أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: السعودية.. قتل جدته بصورة فظيعة بقصد سلبها.. الداخلية تنفذ الإعدام بحق كعبي وتكشف تفاصيلأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن قتل جدته بقصد سلبها في منطقة جازان.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕