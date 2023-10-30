جائزة أفضل لاعب آسيوي.. تميّز سعودي وحضور دائم للاعبي الأخضر ترشّحاً وتتويجاً

وهذا العشق جسّد حضوراً سعودياً دائماً في منصات التتويج وضمن أبرز المرشحين لنيل الألقاب في مختلف المنافسات القارية، على أصعدة المنتخبات والأندية واللاعبين.

وأبرز الأمثلة على ذلك، حضور نجوم كرة القدم السعوديين في قوائم المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبي القارة الصفراء، إذ يسجل تاريخ الجوائز الآسيوية أفضلية وتميّز للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منذ عام 1984م، أي مع أول مشاركة رسمية للمنتخبات السعودية في كأس الأمم الآسيوية، التي توّج بها في ذلك العام، معلناً بذلك ولادة البطل الذي جاء من غرب القارة ليتربع قمتها، بزعامة أو مزاحمة على أولوياتها.

وعلى غرار ذلك كان لاعبو الأخضر منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، يحصدون الجوائز القارية، ومن بينها "جائزة أفضل لاعب آسيوي" التي أطلقتها مجلة آسيا وأوقيانوسيا Asia-Oceania Soccer في عام 1984، وتبناها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 1994م, وتمثّل أهم جائزة تمنح للاعبين الآسويين الأفضل في القارة خلال موسم كروي. headtopics.com

وسيطرت أجيال من لاعبي المنتخب السعودي على هذه الجائزة منذ إطلاقها, إذ إن أسماءهم تحضر ضمن قائمة المرشحين لنيلها، بوصفهم منافسين عليها أو متوّجين بها, على غرار قائد المنتخب السعودي سابقًا ماجد أحمد عبدالله, الذي توّج بها 3 مرات متتالية, في أعوام 1984, 1985, 1986, وكذلك اللاعب سعيد العويران الذي نالها عام 1994, ثم اللاعب نواف التمياط الذي حققها عام 2000, يليه اللاعب حمد المنتشري الحاصل عليها عام 2005, ومثله اللاعب ياسر القحطاني المتوّج بالجائزة عام 2007, واستطاع اللاعب ناصر الشمراني أن يسجل اسمه...

وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي فقد جرى إعلان معايير اختيار اللاعبين المرشحين واللاعب المنتظر فوزه بالجائزة، حيث ستمنح الجائزة لأفضل لاعب آسيوي يلعب في الدوريات المحترفة بدول قارة آسيا، وفق جملة من النقاط المعتمدة لنظام الجائزة الحالي التي ستحدد القائمة المختصرة للمرشحين، وذلك بحسب البطولة التي شارك فيها المرشح مع منتخب بلاده, فعلى سبيل المثال, تمنح 60 نقطة للاعب المرشح المشارك في "كأس العالم (النهائيات)", و 25 نقطة لـ "تصفيات كأس العالم (الدور الرابع)", و 20 نقطة لـ "تصفيات... headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

جائزة أفضل لاعب آسيوي : تميّز سعودي وحضور دائم للاعبي الأخضرصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةموعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة يترقب جمهور الكرة السعودية، موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، التي تنطلق غدًا الثلاثاء في العاصمة اقرأ أكثر ⮕

مادو: لابد أن تكون جاهزاً في أي وقت حين تلعب بنادي كبير مثل النصرقال عبدالله مادو لاعب فريق النصر إن أي لاعب في نادي كبير مثل النصر الذي يضم نجوم كثيرة عليه أن يكون جاهزاً في أي وقت وتقديم أفضل ما لديه لإسعاد الجماهير. اقرأ أكثر ⮕

ريكاردو: المركز الرابع لم يكن مجرد ضربة حظحقق الأسترالي دانييل ريكاردو أفضل مركز انطلاق لفريقه ألفا تاوري خلال الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات في جائزة المكسيك الكبرى السبت. اقرأ أكثر ⮕

الكرة الذهبية.. ميسي نحو 'الثامنة' والبعض يعتبرها فضيحةفي حفلها السنوي المعتاد، ستقدم مجلة 'فرانس فوتبول' جائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين، لأفضل لاعب خلال الموسم المنصرم 2022-2023. اقرأ أكثر ⮕

هل يظلم هالاند في صراع الكرة الذهبية بسبب جنسيته؟تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة حفل مجلة 'فرانس فوتبول' لتوزيع جوائزها السنوية لعام 2023، وفي مقدمتها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. اقرأ أكثر ⮕