ثنائي الهلال بالتشكيل الأفضل بالجولة الثالثة بالآسيوية

وشهد التشكيل تواجد ثنائي الهلال وهما المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والظهير الأيسر محمد البريك، فيما لم يتواجد أي لاعب من أي نادِ سعودي آخر.

وشهد التشكيل تواجد ثنائي الهلال وهما المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والظهير الأيسر محمد البريك، فيما لم يتواجد أي لاعب من أي نادِ سعودي آخر.

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